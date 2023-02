Imparare l’autostima, ecco il primo incontro sul ruolo delle donne

VIGARANO

"Imparare ad affermarsi e a incrementare il proprio benessere psicologico ed emotivo" . E’ questo il filo conduttore dell’incontro, organizzato dall’amministrazione comunale di Vigarano, che si terrà domani alle 21 al centro sociale di Borgo. E’ il primo di una serie di incontri che scandiranno, ogni settimana del mese di marzo dedicato alla donna e che culmineranno l’8 marzo con l’iniziativa ‘Una di Noi’, un evento che giunge alla seconda edizione e che alle 20.30, nella sala multimediale, vedrà il conferimento a una donna che si è distinta per essersi adoperata nella comunità vigaranese. "L’obiettivo è quello di far parlare della donna non soltanto nel giorno dedicatole - spiega l’assessore alla cultura Daniela Patroncini (foto) - ma anche e soprattutto nei giorni precedenti e non solo, in modo da ampliare il più possibile il concetto e divulgare maggiormente il ruolo centrale che occupa nella società". L’incontro di domani sarà tenuto dallo psicologo e psicoterapeuta Giorgio Faccioli che presenterà una serie di tecniche ed esercizi per migliorare l’autostima, gestire l’ansia e incrementare il proprio benessere psicologico ed emotivo. Venerdì 24 febbraio poi, alla sala multimediale di Vigarano alle 20.30 ci sarà un incontro dedicato al videopoeta Stefano Caranti con illustri ospiti e liriche dedicate alle donne. Il 4 marzo alle ore 14.30, all’Oasi di Vigarano Pieve, si terrà il convegno sulla donna e lo sport, con relatrici Elena Zoboli, Cecilia Tassinari e Giorgia Minzoni. "Un grande lavoro di collaborazione tra assessori, volontari e partecipanti – sottolinea il vicesindaco Mauro Zanella - che renderanno ognuno di questi incontri interessanti e importanti per tutta la comunità".

c.f.