Imparare l’indipendenza Uno sportello per disabili

Taglio del nastro per lo ‘Sportello sociale non autosufficienza - Caad Centro per l’adattamento dell’ambiente domestico’. L’offerta socio-sanitaria della Cittadella San Rocco di corso Giovecca si arricchisce di un nuovo servizio comunale. All’inaugurazione, ieri mattina, sono intervenuti l’assessore comunale alle politiche sociali Cristina Coletti, il presidente della Cooperativa Integrazione Lavoro Nicola Folletti, il direttore del distretto centro-nord Marco Sandri e il presidente del Comitato Ferrarese Area Disabili Francesco Gattus. Presenti anche la dirigente del Settore Servizi alla Persona del Comune di Ferrara Alessandra Genesini, e tutto lo staff dello sportello Anna Guarnieri (coordinatrice), Anna Gorini (fisioterapista Caad), Davide Camattari (architetto Caad), Chiara Negrini e Caterina Montanari (operatrici). Dopo il taglio del nastro, emozionata per l’obbiettivo raggiunto l’assessore Cristina Coletti: "Oggi è il coronamento di un percorso condotto in sinergia con il Comitato Ferrarese Area Disabili. Questa apertura, fortemente voluta dall’Amministrazione, consente maggiore vicinanza e risposte efficaci alle persone più in difficoltà in quanto disabili o perché non sono autosufficienti, e necessitano di soluzioni specifiche rispetto ai bisogni espressi. Lo ‘Sportello sociale non autosufficienza - Caad’ – prosegue Coletti – valorizza ulteriormente la Cittadella San Rocco, un luogo di comunità in cui i servizi sociali resi al cittadino si integrano con i servizi sanitari dell’Ausl, che ringrazio per la collaborazione e per aver raccolto la richiesta, presentata dal Comune, di avere uno spazio in cui insediare questo fondamentale servizio. Un servizio che offre prestazioni qualitativamente alte, grazie alle novità volute nel contratto, come l’ausilioteca, la digitalizzazione e la customer satisfaction". Si tratta, quindi, di un servizio di ascolto e supporto fornito dall’amministrazione alle fasce più deboli della cittadinanza come anziani e persone con disabilità. Un punto qualificato mirato a fornire risposte ai bisogni dei cittadini e degli operatori attivi nell’ambito sociale, in attività informative, di consulenza ed accompagnamento al fine di promuovere l’autonomia e l’adattamento degli ambienti domestici. Un nuovo sportello in cui il Comune di Ferrara ha investito 495mila euro. Previsto anche uno sportello all’ospedale di Cona. Nel suo intervento, Marco Sandri, direttore del Distretto sanitario Centro-Nord ha detto che: "È un servizio importante soprattutto per la sua ubicazione".

Mario Tosatti