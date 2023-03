"Impedire le trivellazioni" Appello al governatore

COMACCHIO

"Opporsi a nuove trivellazioni in Adriatico che aggraverebbero la subsidenza e la risalita del cuneo salino nel Delta del Po, rendendo inutilizzabile a fini irrigui l’acqua del fiume e con grave danno anche dell’habitat naturale". È questa una delle proposte contenute nella risoluzione presentata dalla consigliera regionale di Europa Verde, Silvia Zamboni, per affrontare il tema siccità che, assieme a quello delle trivellazioni, è particolarmente discusso nell’area deltizia. Tra le altre proposte che vengono avanzate nel documento, con la quale Zamboni propone azioni da parte della giunta Bonaccini volte a intensificare l’attività per affrontare le sempre maggiori stagioni di siccità che caratterizzano anche il territorio emiliano romagnolo, figurano anche la richiesta di sollecitare le multiutility presenti in regione a realizzare interventi rapidi e mirati volti a limitare al minimo le perdite nella rete idrica regionale, oltre alla promozione un rapido upgrade dei metodi e delle tecnologie irrigue in uso in Emilia-Romagna per sviluppare l’irrigazione a rateo variabile, applicando pratiche irrigue basate sul protocollo Irrinet del Consorzio di secondo grado del Canale Emiliano Romagnolo (Cer), e la realizzazione di piccoli bacini idrici su cui installare impianti fotovoltaici flottanti in modo da ottenere elettricità da fonte rinnovabile e ostacolare l’evaporazione dell’acqua, promuovere politiche per la graduale sostituzione delle colture altamente idro-esigenti. E, infine, di favorire politiche che riducano lo spreco di acqua.

"A causa dell’accelerazione dei cambiamenti climatici e dei loro effetti – spiega la consigliera regionale Zamboni -, le virtuose politiche regionali messe in campo e perseguite finora in materia di risorsa idrica, e basate sulla preservazione di qualità e quantità, sul risparmio e conservazione, sulla captazione intelligente, sull’uso corretto, sul riuso, sul potenziamento delle strutture esistenti, sul contenimento delle perdite dei canali di bonifica, non riescono più a calmierare a sufficienza la crescente indisponibilità della risorsa idrica, per cui occorre rafforzarle ed integrarle".

Per questa ragione, viene richiesto alla giunta di prevedere interventi in tal senso, anche pensando alla ristrutturazione di edifici o costruzione di nuovi che dovranno essere sempre dotati dei dispositivi per ridurre il consumo di acqua. La questione legata alla siccità, in questi giorni, è stata oggetto anche di altri consiglieri regionali che hanno richiesto interventi utili a limitare sprechi d’acqua e per affrontare la problematica che sembra ancora lontana dall’essere superata: tra loro, Marcella Zappaterra del Pd che ha presentato un’interrogazione sulla questione.

Valerio Franzoni