"Impegno per l’Europa e ‘La Rosa Bianca’ La lezione di Sassoli"

Caro Carlino,

l’11 gennaio ricorre il primo anniversario della scomparsa di David Maria Sassoli. Da ragazzo, quando studiava a Roma, è stato a capo di un’associazione giovanile chiamata ‘La Rosa Bianca’, die Weiße Rose, in memoria di quei coraggiosi ragazzi tedeschi che lottarono contro il nazismo. Per David Maria Sassoli le persone come loro erano modelli di vita. I loro valori erano i suoi valori. Antifascismo. Democrazia. Rispetto della dignità umana. David si è battuto tutta la vita per questi valori. Della Rosa Bianca ha parlato anche nel suo primo discorso da presidente di questo Parlamento. Queste le sue parole: "L’Unione Europea non è un incidente della storia. La nostra storia è scritta sul desiderio di libertà di Sophie e Hans Scholl, sul loro dolore, sul loro desiderio di fraternità. Non siamo un incidente della storia, ma i figli e i nipoti di coloro che sono riusciti a trovare l’antidoto alla degenerazione nazionalista". È proprio così: siamo davvero i figli e i nipoti di quella Rosa Bianca. Con il suo impegno e la sua testimonianza è stato un portatore sano di quei grandi valori propri dell’Europa. Ci ha indicato una nuova solidarietà che ripone la speranza su Noi se non alziamo muri e non ci voltiamo davanti alla povertà e alle diseguaglianze. In una seduta del Parlamento disse: "Dobbiamo essere tutti, comunque la pensiamo, impegnati nel costruire la casa della democrazia europea e questo Parlamento deve essere la casa della democrazia europea". E, citando Jean Monnet, aggiunse: "Niente è possibile senza gli uomini, niente dura senza le istituzioni". David Sassoli si è sempre impegnato per un’Europa che non cadesse nella tentazione dell’omologazione, lavorando per un’unità rispettosa delle tradizioni e delle specificità, perché sapeva che la diversità è la grande ricchezza del nostro continente. L’Europa è un progetto di pace – ne era fortemente convinto. Di Sassoli uomo, ricordiamo il suo essere gentile, proprio del suo stato d’animo e del suo atteggiamento. Ricordiamo il suo sorriso, il sorriso di chi cerca sempre il bene che c’è in ogni incontro e in ogni persona. Ricordiamo i suoi occhi, che cercavano quelli degli altri. Sapeva guardare oltre, non fermarsi alle apparenze e sapeva andare alla sostanza. Ricordiamo la sua parola, tutta la sua vita è stata dedicata a dare parola a chi non ha voce. Dare speranza a chi non ne ha. Ci mancano i suoi insegnamenti, la sua passione politica, la sua testimonianza. Ci manchi presidente!

Alessandro Talmelli

Segretario Comunale Pd