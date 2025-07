Impianti comunali, i criteri di assegnazione: "Ci sarà la graduatoria"

I nuovi criteri di assegnazione per la gestione delle palestre sono stati approvati nell’ultima riunione di Giunta, accanto all’orario di fruizione dei vari impianti sportivi per la stagione 2025-2026. "I criteri di assegnazione comunali vengono applicati quando vi sono sovrapposizioni d’orario tra le società utilizzatrici – dicono il sindaco Simone Saletti (foto) e l’assessore allo Sport, Ornella Bonati – riprendono per molti aspetti i precedenti, soprattutto per quanto attiene i giovani praticanti delle attività sportive, i residenti del territorio coinvolti, assieme alla partecipazione dei club a campionati di valore provinciale, regionale e nazionale. La novità introdotta è una valutazione oggettiva (pari a 4 punti sui 70 totali; ndr) che riguarda l’organizzazione di eventi, gare o occasioni di promozione per il territorio, da parte della società che avanza la propria candidatura".

L’assegnazione dei contenitori sportivi, sui quali l’amministrazione sta investendo importanti risorse in questi anni, avviene nel pieno riconoscimento dei valori dell’attività svolta. "Riteniamo i nostri contenitori sportivi importanti per la promozione della salute delle persone che si dedicano allo sport – avverte Bonati – e per la correzione di stili di vita errati. Ma anche nella consapevolezza trasmessa alla cittadinanza che lo sport è un fattore di relazione e inclusione sociale, nonché una “palestra di vita” per infondere una cultura del rispetto".

L’assegnazione delle varie palestre – la “Bonini”, nel contesto del centro sportivo Bihac; quelle di via Manzoni e via Gardenghi, unitamente alla palestra parrocchiale di Scortichino e al Palacinghiale di Ponte Rodoni – terrà conto dei vari fattori in caso di sovrapposizione, stilando una graduatoria: la concessione degli spazi avverrà tenendo presenti criteri di efficienza, efficacia ed economicità".