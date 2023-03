Impianti di climatizzazione, continuano le installazioni negli asili e nelle scuole

Prosegue, nei nidi e nelle scuole d’infanzia comunali, il programma di interventi del Comune per rendere più confortevole l’ora del ‘riposo’ delle bimbe e dei bimbi anche nei periodi più caldi dell’anno. Nelle prossime settimane quattro istituti saranno dotati di nuovi impianti di climatizzazione nelle sale destinate al sonno. Sono le scuole d’infanzia Casa del Bambino (in corso Rossetti) e Mongolfiera (a Cassana) e dei nidi Costa (via Praga) e Neruda (via Gallare). In quest’ultimo plesso gli interventi consentiranno di completare la prima fase di installazione degli impianti già eseguita nel 2022. Lo scorso anno, assieme al Neruda, anche il plesso Pacinotti e il nido Rampari sono stati coinvolti nel piano comunale di interventi di climatizzazione.