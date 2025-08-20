Impianti e turismo, evento organizzato da Visit

Dal 2 al 4 ottobre prossimi, al Florenz Open Air Resort di Lido degli Scacchi, l’evento per "raccontare, promuovere e far toccare con mano la vocazione sportiva e turistica di un territorio che ha tutte le carte in regola per diventare punto di riferimento per federazioni, associazioni e organizzatori di grandi manifestazioni". È l’obiettivo che si propone Fcs – Ferrara & Comacchio Sport, con l’iniziativa organizzata dal Consorzio Visit Ferrara, in collaborazione con InFerrara e Visit Comacchio.

Nei tre giorni, rappresentanti di federazioni sportive, dirigenti di associazioni e società provenienti di tutta Italia, tour operator e organizzatori di eventi avranno l’opportunità di scoprire un territorio ricco di potenzialità. Una destinazione che unisce la funzionalità e la versatilità degli impianti sportivi alla qualità dell’ospitalità, con servizi di accoglienza moderni, strutture ricettive per tutte le esigenze, ambienti naturali unici e una forte propensione alla valorizzazione delle attività all’aria aperta.

Ferrara e Comacchio si candidano così a diventare protagonisti nel panorama dell’organizzazione di campionati, tornei e manifestazioni sportive di livello nazionale e internazionale, eventi sportivi inclusivi per persone con disabilità, mettendo in mostra la propria rete di infrastrutture come palestre, campi sportivi, piste ciclabili, aree verdi e una consolidata cultura dell’accoglienza.

Nell’evento momenti di confronto, presentazioni e workshop dedicati all’incontro tra domanda e offerta, con l’obiettivo di creare connessioni virtuose tra chi promuove lo sport e chi offre soluzioni concrete per ospitare eventi di ogni dimensione. Non mancheranno momenti di convivialità, approfondimenti sul territorio e occasioni per visitare direttamente alcuni degli impianti e delle location che compongono l’offerta ferrarese e comacchiese.

Il programma si apre giovedì 2 ottobre con l’accoglienza degli ospiti e una cena di benvenuto mentre quella successiva sarà la giornata clou. E’ prevista la presentazione del territorio, i saluti istituzionali e due sessioni di workshop mattutina e pomeridiana. Nel pomeriggio sarà anche possibile visitare gli impianti sportivi locali. Infine il sabato sarà dedicato alla scoperta del territorio attraverso visite guidate in bicicletta tra le Valli di Comacchio, nel cuore della Sagra dell’Anguilla, oppure per le vie rinascimentali di Ferrara, patrimonio Unesco.