Impianti eolici nell’alto Adriatico, il pressing dei consiglieri del Pd

Sostenere la produzione di energia da impianti eolici e fotovoltaici offshore nell’alto Adriatico, riducendo al minimo gli impatti paesaggistici, tutelando e promuovendo il turismo. E, al contempo, garantire le imprese di pesca e acquacoltura. È questo l’impegno chiesto alla giunta Bonaccini dai consiglieri regionali del Partito Democratico Manuela Rontini (prima firmataria), Marco Fabbri e Marcella Zappaterra che riportano l’attenzione sul progetto dell’hub energetico Agnes nel Ravennate. Nel documento, Rontini chiede all’esecutivo di sollecitare il governo per "sostenere l’hub energetico, come progettualità strategica per il territorio emiliano-romagnolo e l’intero Paese, nel rispetto di tutte le norme di settore, sbloccandolo dal carico burocratico e velocizzando al massimo l’iter di approvazione, garantendo al contempo sicurezza e qualità del lavoro". La consigliera dem chiede, altresì, di assicurare alle imprese della pesca e acquacoltura la possibilità di continuare a svolgere le proprie attività anche all’interno delle aree dedicate all’impianto, definendo protocolli specifici tra le parti interessate e adeguate compensazioni".

Un tema, quest’ultimo, di interesse anche per il territorio comacchiese. Rontini, nella risoluzione, sottolinea "l’importanza di Ravenna come capitale europea dell’energia da 70 anni, e afferma che è sempre più necessaria, anche nel territorio emiliano-romagnolo, la realizzazione di grandi impianti di energia rinnovabile, che ci permettano di sfruttare in maniera intelligente le fonti eoliche e fotovoltaiche". Il progetto dell’hub energetico, come rileva Rontini, "ha incontrato complicazioni burocratiche e il processo autorizzativo è ancora in attesa dell’approvazione definitiva". Ed è per questa ragione che propone di adottare per Agnes la procedura straordinaria che ha consentito al rigassificatore di avere l’autorizzazione in 120 giorni.

Valerio Franzoni