Impianti fotovoltaici e agricoltura: "Il futuro? Energia pulita e cibo"

Energia solare e agricoltura: un convegno per tutti sul futuro sostenibile del territorio. La Fondazione per l’agricoltura Fratelli Navarra, da sempre punto di riferimento nell’innovazione agricola sostenibile, promuove – in collaborazione con Legambiente e con il patrocinio del Comune – un convegno aperto alla cittadinanza dedicato a un tema quanto mai attuale: la sostenibilità energetica attraverso l’uso degli impianti fotovoltaici in agricoltura. L’incontro si terrà oggi, dalle 15.30 alle 18, in sala Estense (piazza del Municipio 14). L’ingresso è libero.

Non si tratta di un appuntamento riservato agli addetti ai lavori, ma di un momento di informazione e confronto aperto a tutti i cittadini. "Comprendere come funziona l’agrivoltaico, ovvero la possibilità di produrre energia solare senza sottrarre spazio alla coltivazione, è oggi fondamentale per chiunque voglia farsi un’opinione informata su un tema che riguarda da vicino l’ambiente, l’economia e il futuro del nostro territorio – spiegano gli organizzatori –. Spesso, infatti, le nuove tecnologie vengono accolte con scetticismo o diffidenza, soprattutto quando manca un’informazione chiara e accessibile. Questo convegno nasce proprio con l’obiettivo di colmare quel vuoto informativo e favorire un dibattito trasparente, basato su competenze scientifiche, esperienze pratiche e dati reali".

L’agrivoltaico rappresenta "una delle sfide più interessanti per un’agricoltura moderna e sostenibile: permette di produrre energia pulita e cibo nello stesso spazio, offrendo agli imprenditori agricoli nuove possibilità di sviluppo e contribuendo alla transizione ecologica del nostro Paese. Ma perché questa opportunità venga compresa e sostenuta, è necessario che ogni cittadino abbia gli strumenti per valutarla".

Durante il convegno interverranno esperti di primo piano: aprirà i lavori l’assessore Matteo Fornasini, seguito dagli interventi di Stefano Amaducci (Università Cattolica del Sacro Cuore), Angelo Gentili (Legambiente) e Filippo Bovera (Politecnico di Milano). Le testimonianze concrete arriveranno da due realtà del settore: Giovanni Giambi (Agrisfera) e Giampaolo Bassetti (Caviro sca). Le conclusioni saranno affidate a Nicola Gherardi Ravalli Modoni, presidente della Fondazione Navarra (nel tondo). A moderare sarà Cristiano Bendin, caposervizio de Il Resto del Carlino di Ferrara. L’incontro si svolgerà in una sede accessibile e rappresenta un’importante occasione per avvicinarsi a un tema che riguarda tutti, al di là delle competenze tecniche.