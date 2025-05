"Impianti fotovoltaici, più voce in capitolo ai Comuni"

Negli ultimi mesi il tema dell’installazione di impianti fotovoltaici su suolo agricolo sta suscitando un crescente interesse e un vivace dibattito pubblico. Per questo motivo, il Comune di Terre del Reno ritiene importante fornire un chiarimento ai cittadini. Va innanzitutto sottolineato che le autorizzazioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici di grande estensione non rientrano nelle competenze decisionali dirette del Comune. Questi interventi sono regolati da normative nazionali e regionali che qualificano gli impianti fotovoltaici come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

"Il ruolo del Comune – fa sapere l’amministrazione – si limita quindi a una verifica tecnica: controllare che i progetti proposti siano conformi alle normative vigenti, senza possibilità di approvarli o respingerli in autonomia. A sostegno di questa posizione, Anc Emilia-Romagna ha pubblicato un documento di domande e risposte (FAQ) che chiarisce il ruolo dei Comuni in merito". Il documento ribadisce che il Comune svolge un ruolo meramente amministrativo e che un eventuale diniego privo di fondamento tecnico potrebbe esporre l’Ente a ricorsi legali e a richieste di risarcimento.

"Nel confronto avvenuto con l’assessore regionale Irene Priolo – continua il Comune –, il Comune di Terre del Reno ha formalmente richiesto che i Comuni vengano coinvolti in modo più strutturato nelle decisioni che riguardano il consumo di suolo, l’installazione di impianti fotovoltaici e l’agrivoltaico. Riteniamo fondamentale che, su temi così rilevanti per il territorio e per il futuro ambientale delle nostre comunità, anche le amministrazioni comunali possano avere voce in capitolo. Il Comune si impegna a garantire la massima trasparenza e a informare con tempestività la cittadinanza su ogni sviluppo legato all’installazione di impianti fotovoltaici nel nostro territorio".