"Impianti fotovoltaici, vogliamo essere aggiornati"

"Siamo riusciti a far approvare il nostro ordine del giorno sia in consiglio comunale, sia in Consiglio dell’Unione, dove lo abbiamo presentato insieme alle altre forze di minoranza di Portomaggiore e Ostellato". Esprime soddisfazione, a nome di tutta l’opposizione, il capogruppo di Fratelli d’Italia ad Argenta, Nicola Fanini (nella foto), circa l’approvazione degli ordini del giorno relativi agli insediamenti degli impianti di fotovoltaico e agrivoltaico. "E’ evidente – aggiunge – che installazioni così massicce e impattanti rischiano di modificare in maniera sostanziale il nostro territorio, per questo è fondamentale che vi sia una comunicazione costante riguardo alle autorizzazioni in via di concessione e ai nuovi impianti. Comunicazione che è mancata da parte di chi sapeva da tempo, ma che ha colpevolmente tardato ad informare cittadini e Consiglio, rendendo complessa ogni possibile azione diretta di contrasto. Con il nostro odg abbiamo impegnato sindaco e giunta a dare aggiornamenti continui, oltre che a potenziare gli uffici, per la richiesta di opere compensative e a intervenire negli enti sovraordinati". Fanini poi continua descrivendo il lavoro fatto e commentando il possibile ricorso al Tar da parte del sindaco: "Ci siamo confrontati con i cittadini di Bando in un incontro appositamente richiesto, e abbiamo avuto modo anche di dialogare con altri esponenti che si sono organizzati per tutelare il nostro territorio e che ringraziamo. La nostra contrarietà a insediamenti così massicci, di cui ribadiamo la necessaria differenziazione tra il coinvolgimento del piccolo contadino da quella che riguarda grandi aziende e cooperative mosse da pura volontà speculativa, è già stata posta quindi in maniera concreta. La nostra azione continuerà in ogni sede".

Franco Vanini