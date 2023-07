Impianti sportivi a Cento: cambia l’assetto, 6 gestioni fino al 2028

La Asd Guercino si aggiudica la gestione dello "Spallone", con l’offerta economica di 52.500, mentre l’impianto sportivo comunale di atletica andrà alla Polisportiva Centese (70mila euro), la Bocciofila alla Bocciofila Centese (30mila), l’Impianto sportivo comunale "Marcello Merighi" di Casumaro alla Asd Casumaro Football Club per (22.500 euro), l’impianto sportivo comunale "La Bombonera" di Corporeno al Gruppo sportivo Corporeno (22.500 euro). Infine il "V. Banzi" di Reno sarà gestito dalla Polisportiva Reno Centese (30mila euro). Importi complessivi, a base d’asta, per il periodo dall’1 agosto 2023 al 31 luglio 2028 - rinnovabile per altri tre anni.

"Dopo la piscina e i 2 campi di tiro con l’arco, ora abbiamo queste assegnazioni e nelle prossime settimane si completerà l’affidamento anche per altri tre impianti – dice l’assessore Vito Salatiello –. Si tratta del tennis e del campo da calcio di XII Morelli e di quello di Buonacompra. Anche per il palazzetto di Cento nelle prossime settimane ci saranno novità". Come promesso, entro agosto si andrà a concludere tutto l’apparato gare. "È stato un lavoro molto corposo e lungo perché si è scelto di fare un’unica procedura per gli impianti che da anni richiedevano l’adeguamento della convenzione – prosegue – o quantomeno una gestione diluita nel tempo, così da concedere ai gestori la tranquillità del lungo periodo e anche di fare gli interventi che hanno in volontà".

"Il rinnovo di 3 anni in più – spiega – sarà possibile laddove i gestori vorranno mettere in campo quegli investimenti che hanno proposto in sede di gara. Mi preme dire a tal riguardo, che nel bando l’offerta economica premiava poco, 15 punti su 85, e una gran parte riguardava l’apertura al sociale, collaborazioni con altre realtà sportive, progetti di miglioramento dell’impianto e promozione dell’attività sportiva, rispetto dell’ambiente e altre voci. C’è stata una chiara volontà politica nella costruzione dei criteri e nella visione ma anche un gran lavoro degli uffici, davanti a 13 procedure di gara in quattro modalità diverse".