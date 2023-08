Impianti sportivi a Cento: il sindaco: "Abbiamo dovuto dare delle regole"

CENTO

Si è preso qualche giorno di tempo il sindaco Edoardo Accorsi per spiegare in un lungo post sul Fb che qui dobbiamo riassumere, le scelte sugli impianti sportivi. "Nella nostra città, storicamente, gli impianti sportivi (in generale, ma specie quelli per il calcio) sono sottodimensionati rispetto al bisogno. Quando dico storicamente intendo almeno negli ultimi vent’anni. La bellissima vivacità dell’associazionismo sportivo coinvolge migliaia di giovani tra il capoluogo e le frazioni, e fuori comune. Siamo tutti d’accordo, l’amministrazione in primis, che questo patrimonio non vada disperso ma anzi tutelato – scrive il sindaco – Al momento del nostro insediamento abbiamo ereditato una situazione impianti sportivi estremamente complicata, per usare un eufemismo. E con rispetto sfido qualcuno a sostenere il contrario. Nove impianti sportivi erano in regime di proroga semestrale da almeno sei anni: le società sportive erano all’interno di impianti sportivi con un affidamento che veniva prorogato di sei mesi in sei mesi. Di fatto impedendo di fare programmazione, investimenti e di garantire alle famiglie del nostro territorio di accedere all’offerta sportiva con la tranquillità che si meritano. Non solo. Il Comune di Cento, quasi 36.000 abitanti, era completamente sprovvisto di un regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi con e tra le società. Una tale ’anarchia’ quando si devono organizzare decine di impianti e gestire migliaia di sportivi ren, quindi, costruito un regolamento per la gestione degli impianti che è stato analizzato e discusso con tutti i dirigenti delle società sportive. Contemporaneamente i nostri uffici hanno lavorato alle procedure di gara. Gli esiti per lo Spallone, , ha visto confermare l’Asd Guercino Calcio come gestore La Centese Calcio, ad oggi, risulta società gest. Mi preme rassicurare tutti, Centese Calcio e famiglie in primis, che da parte della nostra amministrazione continuerà l’impegno nel garantire a tutti i nostri giovani di poter far sport nella nostra città".