Impianti sportivi comunali. I lavori procedono spediti

Prosegue il percorso di riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi del territorio comunale. Grazie a un’attenta revisione da parte dei tecnici comunali, alla collaborazione delle società sportive e al supporto del gestore del servizio calore, durante i mesi scorsi è stato possibile portare avanti una serie di interventi volti a migliorare il funzionamento degli impianti di riscaldamento e acqua calda sanitaria.

In particolare, da inizio anno e con maggiore intensità nel periodo estivo, sono stati realizzati diversi lavori, tra cui la sostituzione delle caldaie nel campo sportivo di Buonacompra, nel palazzetto dello Sport del capoluogo e nel Centro Tennis di Dodici Morelli. Al campo sportivo di Dodici Morelli, oltre alla caldaia, sono stati sostituiti anche i terminali presso la sala polivalente e gli addolcitori presso gli spogliatoi. Al campo sportivo di Casumaro è stato sostituito il solare termico, mentre al campo sportivo di Alberone sono stati sostituiti split e caldaia della sala polivalente.

Sostituzione bollitore, installazione addolcitori e rifacimento impianto produzione sanitaria e distribuzione centrale termica sono gli interventi che hanno interessato il campo sportivo di Renazzo.

Infine, al campo sportivo di Reno Centese, bonifica copertura in amianto, sostituzione caldaia e rifacimento copertura centrale termica. Questi interventi rappresentano un importante passo avanti per garantire strutture più efficienti, sicure e sostenibili, a beneficio delle società sportive e dei cittadini che quotidianamente frequentano gli impianti. Cento, lo ricordiamo, è un’eccellenza nazionale nella pallacanestro, con la Benedetto XIV stabilmente in serie A2, e punta a tornare in alto anche nel calcio, con la Centese attualmente in Promozione.

Il vicesindaco Vito Salatiello ha commentato così il lavoro svolto: "Grazie alla collaborazione con l’ufficio tecnico comunale e le società, siamo riusciti ad intervenire con urgenza su un parco bruciatori che potremmo definire ‘vintage’. Siamo consapevoli che la strada da percorrere è ancora lunga e che restano molte esigenze da affrontare, ma oggi, grazie a questi lavori, abbiamo iniziato a dare una grande svecchiata agli impianti sportivi della città. La direzione è tracciata: vogliamo garantire strutture moderne e funzionali, all’altezza delle necessità delle nostre comunità sportive e dei cittadini".