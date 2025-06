"Impianti sportivi, occasione persa. C’erano 500mila euro di contributi"

Impianti sportivi di Terre del Reno, abbiamo perso 500.000 euro per colpa di sindaco e giunta. A dirlo è Francesco Margutti, capogruppo di opposizione di Futuro Comune. "Lunedi è arrivata la conferma che il nostro Comune si è lasciato scappare un’altra gigantesca opportunità, dopo il contributo del Bosco Panfilia per avere un contributo regionale a fondo perduto da 500.000 euro per sistemare i nostri impianti sportivi – dice l’esponente dell’opposizione –. Il 31 dicembre 2024 scadeva il termine per presentare le domande al bando regionale finalizzato alla modernizzazione degli impianti sportivi. Nel nostro Comune ci sono 4 impianti sportivi, tutti con grandi problemi legati alla manutenzione e alle tante necessità di ammodernamento. Avevamo solo l’imbarazzo della scelta. Il nostro comune inizialmente aveva deciso di partecipare, con un progetto che abbiamo appaltato ad uno studio e costato 16.995,58 euro, per sistemare molte criticità del centro sportivo di Sant’Agostino. Ma all’ultimo hanno deciso di non presentare neanche la domanda".

Gruppo consigliare che ha chiesto spiegazioni. "La risposta del sindaco è stata che il progetto presentato dalla ditta non risultava idoneo dal punto di vista tecnico a quanto ci aspettavamo – prosegue –. Nulla di più lontano dalla realtà. Abbiamo fatto notare come l’affidamento per la redazione del progetto sia stato fatto alla ditta appena 11 giorni prima della scadenza dei termini e con le festività natalizie in mezzo. Molto più plausibile il fatto che la nostra amministrazione non avesse inserito il lavoro di rifacimento dell’impianto sportivo all’interno del documento politico per eccellenza nella programmazione dei lavori: il Piano triennale Lavori Pubblici 2024-2026, come invece espressamente richiesto dalle condizioni essenziali del bando di ammissione. Il sindaco ci ha detto che cercheranno di usare il progetto pagato, candidandolo ad altri bandi per impianti sportivi ma, solo promesse e nessun fatto concreto, visto che non è stato candidato nemmeno al bando del Ministero ‘Sport e periferie’".