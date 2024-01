Impianti sportivi, Salatiello:: "Soldi per campi e illuminazione"

CENTO

E’ con l’anno nuovo e grazie all’arrivo di fondi, che si potranno riqualificare due zone sportive del territorio, utili anche a dare risposte al mondo calcistico centese che sempre più, chiede spazi adeguati a fronte di un numero di bambini sempre in crescita. "Nuovo campo in erba sintetica al Parco del Reno e la riqualificazione dell’illuminazione anche dell’impianto sportivo di Corporeno – dice subito l’assessore allo sport Vito Salatiello (foto) - Dopo l’annuncio della presentazione del progetto, arriva ora il via libera dal Credito sportivo". Il Credito sportivo è una formula di finanziamento concesso dall’Istituto del Credito Sportivo, la banca statale nata per il sostegno e lo sviluppo sostenibile e inclusivo attraverso lo sport e la cultura, rivolto ad enti pubblici, associazioni o congregazioni con partita iva che intendono investire nello sport. "Finalmente è arrivata la bella notizia che aspettavamo - commenta il vicesindaco Vito Salatiello che ha anche la delega allo sport - Avevamo raccontato di questi progetti presentati al finanziamento dell’Istituto del Credito Sportivo, che alla fine dell’anno ci ha risposto positivamente approvando gli interventi. Si tratta della riqualificazione del manto in erba sintetica del Parco del Reno di Cento, la conversione e riqualificazione a led dello stesso impianto sportivo e dell’impianto sportivo di Corporeno". Finanziamento che permette non solo di recuperare e migliorare due zone sportive del territorio ma che dà una risposta ai tanti cittadini anche dei dintorni, che usufruiscono dei luoghi dello sport. "Un intervento atteso da tempo e che finalmente, in tempi relativamente brevi, potrà dare una prima importante risposta a necessità tangibili del mondo calcistico. Questo pacchetto di interventi riguarda una prima parte di una più ampia progettualità che comprende l’efficientamento energetico dell’illuminazione di tutte le strutture del comune - illustra il vicesindaco che conclude - sappiamo esservi ancora ulteriori passi da fare nella soddisfazione piena della domanda di questo sport, ma di sicuro potremo contare su un impianto, gestito dalla Centese Calcio, sano, efficiente, utilizzabile tutti i giorni e a tutte le ore, e costruito con le più moderne tecnologie".

l.g.