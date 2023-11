Impianto di telefonia, gli atti allo sportello

Si informa che al servizio Suap del Comune di Vigarano Mainarda è depositata una segnalazione certificata di inizio attività presentata dalla società Telecom Italia Spa per la riconfigurazione di impianto di telefonia mobile in via Argine Po, 62, nella frazione Vigarano Pieve. La documentazione è consultabile, previo presentazione di richiesta di accesso agli atti, presso il servizio Suap del Comune di Vigarano dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13, il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 17.