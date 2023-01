Impianto di termolisi a Dosso L’opposizione: "Nessuno sa nulla"

Con una interrogazione, Futuro Comune ha chiesto al sindaco di Terre del Reno, informazioni in merito alla realizzazione di un impianto sperimentale di termolisi catalizzata. "Seppur non esista obbligo di legge che imponga all’Amministrazione di informare la cittadinanza in merito all’installazione di un impianto sperimentale sul proprio territorio, sarebbe sicuramente stato necessario un incontro pubblico per confrontarsi con la comunità di Dosso, anche per poter recepire possibili timori dei cittadini, rassicurandoli su tutti i risvolti dell’attività – dice Francesco Margutti – chiediamo al sindaco quali siano state le richieste e i dubbi portati in Conferenza dei Servizi dal nostro Comune, copia dei verbali, gli elementi di modifica richiesti dalla ditta e le misure che si intendono adottare sul lungo periodo in merito al traffico e alla manutenzione stradale, e se non ritenga opportuno fare un incontro informativo coi dossesi". E spiega. "Il 17 gennaio 2022 la Garif ha chiesto ad Arpae l’autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto a Dosso – dice – pochi giorni dopo è stata attivata la Conferenza dei Servizi alla quale è stato invitato anche il comune, dando avvio al procedimento. Arpae ha dato autorizzazione all’attività sperimentale di termolisi catalizzata che riguarderà materiale plastico per una potenzialità giornaliera di 5 tonnellate che però potrà arrivare fino a 20 t. e al momento non è possibile determinare quante saranno le emissioni che tale impianto produrrà". Indicando però che si dovranno mettere in atto opportune misure di contenimento.