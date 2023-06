Impianto di trasformazione fanghi I cittadini uniti per dire ’no’

"Molti disagi, nessun beneficio", è la bocciatura espressa dalle amministrazioni comunali dell’Unione Valli e Delizie, che abbraccia i Comuni di Portomaggiore, Argenta e Ostellato, all’installazione di un impianto di trasformazione fanghi da depurazione in fertilizzanti a Portoverrara. Dopo l’avvio della procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) da parte di Arpae, e l’attivazione del coordinamento No fanghi con una raccolta firme, anche i sindaci di Portomaggiore, Argenta e Ostellato fanno sentire la loro voce in vista dell’assemblea pubblica organizzata dal coordinamento. "La ditta proponente – si legge nel documento congiunto - ha ripresentato un progetto secondo le indicazioni uscite dalla prima procedura di screening. In seguito a questo abbiamo avuto diversi incontri anche con il coordinamento No fanghi per tenerci informati reciprocamente sui vari passaggi. Come abbiamo avuto modo di ribadire, le nostre amministrazioni sono contrarie all’insediamento di questo impianto, molte perplessità infatti rimangono nonostante alcune migliorie del progetto. Le questioni ambientali non sono di nostra competenza in questo procedimento, ma sull’impiego dei fanghi di depurazione in agricoltura, anche se attualmente consentito per legge, ci sono dubbi e testimonianze contrarie da parte degli esperti del settore, per le controindicazioni a cui si va incontro. Inoltre, il punto chiave è lo stress importante aggiuntivo su una viabilità già molto sollecitata, e la vivibilità dei nostri centri abitati, visti gli autotrasporti molto frequenti e suscettibili di creare emissioni odorigene fastidiose se le indicazioni non vengono rispettate alla lettera". Infine ribadiscono con forza che "le amministrazioni non ricevono alcun tipo di indennizzo per l’insediamento di questo impianto. In più, localmente c’è stata anche una forte espressione di contrarietà da parte di tutte le associazioni di categoria agricole. Ora verranno le conferenze di servizi in cui saranno convocati i vari enti. Presenteremo le nostre osservazioni come Unione dei Comuni e metteremo sul tavolo tutti i potenziali problemi causati".

Franco Vanini