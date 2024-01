Impianto di Zerbinate, è battaglia legale

BONDENO

La battaglia tra amministrazione comunale e la società agricola Biopig Italia si sposta davanti sul binario della controversia legale. L’azienda infatti ha scelto di ricorrere al Tar dell’Emilia-Romagna per chiedere l’annullamento di svariati documenti, fra cui la delibera del consiglio comunale di Bondeno dello scorso 26 ottobre con la quale l’assemblea aveva respinto la variante urbanistica per l’ampliamento di un impianto zootecnico esistente sito a Zerbinate. Si trattava dell’iter per la notevole espansione dell’allevamento di suini di Zerbinate: durante la seduta del 26 ottobre 2023, il Consiglio aveva rigettato l’approvazione della deliberazione con i voti contrari dei gruppi Partito Democratico e Bondeno in Testa, il voto favorevole della lista civica Davide Verri Sindaco, e l’astensione degli altri gruppi che compongono la maggioranza.

La Biopig in seguito ha perciò scelto di ricorrere al Tar e il Comune – mediante l’approvazione di una delibera di Giunta comunale datata 23 gennaio 2024 – ha deciso di costituirsi a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. Gli altri documenti che la società agricola ha chiesto di annullare comprendono una delibera di giunta regionale (la numero 227 del 22 dicembre 2023), la seduta e il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi (5 dicembre 2023) , il parere del comune di Sermide e Felonica e tutti gli atti richiamati nei suddetti documenti, notificando il ricorso al Comune e ad alti dieci soggetti istituzionali. Il Comune dovrà quindi individuare un avvocato esperto della materia per la predisposizione di tutti gli atti relativi alla costituzione nella causa in oggetto. L’ampliamento dell’allevamento dei suini avrebbe comportato il superamento dell’indice stabilito dall’attuale Piano Regolatore dei quaranta quintali di peso vivo per ettaro: la maggioranza aveva scelto di astenersi comunicando di non aver intenzione di apportare modifiche al Prg in attesa dell’approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale a cui sarebbero state demandate tutte le valutazioni del caso. La minoranza dei gruppi Pd e Bondeno in testa aveva invece comunicato il dissenso alla deliberazione motivandolo con l’assenza di benefici per il territorio locale.

re.fe.