"Impianto fanghi di Portomaggiore Solo il Governo può fermare tutto"

"Solo il Governo o il Parlamento sono in grado di fermare l’insediamento e basta davvero poco: una norma, in mezzo ai tremila decreti legge, che blocchi o comunque sospenda l’autorizzazione di questa tipologia di impianti: non servono sit in, non servono proclami, non servono strumentalizzazioni, basta una sola cosa: una norma nazionale per risolvere tutto". Lo ha detto alla vigilia della conferenza dei servizi la capogruppo Pd in Regione Marcella Zappaterra in margine alla conferenza stampa indetta dal Pd, che ha visto la partecipazione anche della referente Pd e capogruppo dell’Unione Valli e Delizie Nadia Cai e il segretario provinciale del Pd Ferrara Nicola Minarelli. Tutti hanno ribadito il no netto del Partito democratico all’impianto di depurazione fanghi che dovrebbe sorgere a Portoverrara. Nei giorni scorsi Marcella Zappaterra ha presentato un’interrogazione in Regione e annuncia che un’altra dello stesso tenore da parte di un altro esponente del Pd è stata depositata in Parlamento a firma Stefano Vaccari.

"E’ un impianto di dimensioni ingiustificate, tali da non poter essere correlate alla chiusura del ciclo dei rifiuti della provincia, ma neanche della regione – sottolinea Nicola Minarelli –. Stiamo parlando di un’attività imprenditoriale che ha proporzioni sovra regionali del tutto sproporzionata a questo territorio, che rischierebbe di diventare il ricettacolo dei fanghi di mezza Italia". "Siamo preoccupati per la salubrità dell’area, per le condizioni di vita dei residenti tra i territori di Portoverrara e Bando e per il traffico di mezzi pesanti che si verrebbe a creare, interviene Nadia Cai. "Gli enti locali, così come tutti gli altri coinvolti nella procedura di Via (Valutazione di impatto ambientale), si sono già espressi contro il progetto e metteranno in campo tutti gli strumenti a loro disposizione o per chiedere la sospensione dei procedimenti autorizzativi o per richiedere alla ditta quanti più vincoli e controlli possibili a tutela della salute dei cittadini".

Franco Vanini