Impianto fanghi, flash mob di protesta

La protesta per il paventato insediamento dell’impianto di trasformazione dei fanghi in fertilizzanti da spandere nei campi sale in bicicletta. Il coordinamento "Nofanghi, che abbraccia i tre comuni dell’Unione Valli e Delizie, Argenta Ostellato Portomaggiore, ha organizzato per domenica 29 ottobre un flash mob, una ciclo-passeggiata con partenza alle 10.30 da piazza Umberto I, nel centro storico di Portomaggiore. L’itinerario scelto dagli organizzatori si snoderà poi per corso Vittorio Emanuele II, piazza della Repubblica, parco Cesare Toschi, la splendida pista ciclabile dietro il cimitero e arrivo a Portoverrara in piazza, davanti alla chiesa parrocchiale di San Clemente. Portoverrara non è un paese scelto a caso, ma è la frazione dove l’azienda bolognese intende aprire lo stabilimento di trasformazione dei rifiuti urbani e dell’agricoltura. Per l’occasione interverrà un delegato del Coordinamento No Fanghi per la conclusione del flash mob. E’ il terzo flash mob che si organizza a Portoverrara: il primo fu la scorsa estate, davanti all’azienda agricola rilevata dall’azienda, con la partecipazione di tanti ambientalisti e amministratori e semplici cittadini contrari all’operazione; poi pochi mesi fa, protesta che si era svolta parte a Portomaggiore e parte a Portoverrara e ora domenica prossima. Gli sforzi profusi in questi anni dalle comunità di Portomaggiore, Argenta e Ostellato, pare che siano serviti: l’azienda a livello ufficioso avrebbe informato le autorità che sarebbe pronta a fare un passo indietro, anche se tutti nel territorio non si fidano.

