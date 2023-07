Impianto fanghi, il tempo stringe E l’azienda non vuole recedere

Domani sera alle 20.30, promossa dal comitato anti fanghi, a Ostellato si terrà un’assemblea pubblica per ribadire la contrarietà all’impianto di depurazione fanghi a Portoverrara, iniziativa che segue quelle organizzate a Portomaggiore e a Bando, oltre alla manifestazione promossa dall’associazione ambientalista "Fare Verde" sabato mattina davanti al sito dove sorgerà l’impianto. L’iniziativa in sala consiliare è opportuna, ricordiamo infatti che l’impianto, in area agricola, è in contrasto con lo strumento di pianificazione territoriale dell’Unione Valli e Delizie. Il tempo stringe, il 14 luglio ci sarà la conferenza regionale dei servizi, la prima di una serie di incontri online prima di arrivare all’eventuale autorizzazione. L’azienda di Crevalcore ha presentato istanza di avvio del procedimento unico di valutazione di impatto ambientale (VIA) e non ha nessuna intenzione di recedere: ha investito circa un milione di euro tra la progettazione e l’acquisto di un casolare e il terreno. Sorgerebbe non nel deserto ma in una zona abitata. "Il nostro auspicio – sottolinea il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi – è di non utilizzare i fanghi in agricoltura. Le ragioni per dire no sono molteplici: la viabilità, che sarebbe danneggiata dai mezzi pesanti; la qualità della vita dei centri abitati, l’inquinamento, unito al fatto che il nostro piano regolatore non concepisce l’insediamento di uno stabilimento industriale in un territorio agricolo".

Franco Vanini