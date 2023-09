Impianto fotovoltaico alla scuola ’Govoni’

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo relativo all’intervento di realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla scuola secondaria di primo grado ‘Corrado Govoni’ di Copparo, parte ora il percorso per l’affidamento dell’opera. L’intervento prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica avente una potenza di picco pari a 20 kWp, compresi tutti gli impianti e componenti elettrici necessari alla distribuzione, trasformazione e cessione mediante connessione alla Rete del Distributore, dell’energia elettrica prodotta. L’impianto sarà infatti composto da cinquanta moduli fotovoltaici, da convertitori statici, dal quadro elettrico di distribuzione e di protezione dei generatori, dal contatore di energia prodotta. L’opera è finanziata per 90mila euro dall’assegnazione di contributi per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico, confluiti poi nel Pnrr.

L’intervento che sarà realizzato renderà ancor più efficiente e sostenibile dal punto di vista energetico l’istituto scolastico copparese, con un occhio all’ambiente.