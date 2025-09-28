Impianto fotovoltaico, sì del consiglio al ricorso al Tar

Semaforo verde al ricorso presso il Tar contro l’impianto agrivoltaico "EG Lago" da realizzare tra le vie Cantalupo e Alberone ad Argenta. L’ok è stato annunciato alcune sere fa nel corso della seduta consigliare, che ha detto sì ad una sorta di "sollecito" avanzato con una interpellanza del capogruppo di Fratelli d’Italia Nicola Fanini. Che, fatte proprie le dimostranze di larga parte dei cittadini, ha chiesto un intervento in tal senso da parte del Comune, che dopo una certosina selezione del legale cui affidare l’incarico, ha fatto la sua scelta, dando così il via all’istanza di costituzione in giudizio per l’impugnazione della delibera 1175 del 14 luglio 25, della giunta emiliano-romagnola. Che ha rilasciato il provvedimento autorizzativo unico, la Via (Valutazione di impatto ambientale) e i titoli abilitativi alla realizzazione ed esercizio del progetto.

Nel contempo Fanini, nella sua prefazione, ha tra l’altro fatto il paio con il progetto della centrale a biometano di Consandolo. Paese questo che, come ha detto in sintesi "diverrebbe una conca, circondata da impianti rinnovabili e da fotovoltaici a terra, consumando terreni dedicati alle produzioni agricole". Da qui il suo "no", e quelli delle opposizioni tutte, alla variante urbanistica, visto anche che, ha aggiunto Fanini, "l’amministrazione non si è mossa in tempo per definire ed assumere le necessarie posizioni in merito". Favorevole invece la maggioranza, che ha dato il suo consenso politico all’approvazione della suddetta variante.

Nella stessa seduta di lavoro il civico consesso, con esclusione delle minoranze che si sono astenute, ha espresso il suo voto favorevole all’ordine del giorno proposto dal Pd e Lista Civica "Futurogreen". Che in sostanza, esprimendo la sua ferma condanna al massacro in corso a Gaza, e per il rispetto dei diritti umani.

Nando Magnani