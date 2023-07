Impianto lavorazione fanghi, il no dei sindaci

"Non vogliamo l’impianto di trasformazione dei fanghi", vorrei fosse chiaro!". Ha messo le mani avanti il sindaco di Argenta Andrea Baldini al flash mob andato in scena ieri mattina in via Bandissolo davanti al sito dove dovrebbe sorgere l’impianto, uno stabilimento che rappresenterebbe il più grande in zona. La manifestazione è stata organizzata da Fare Verde in collaborazione con il comitato No Fanghi, cui hanno aderito le associazioni ambientaliste, il Comiatato No Fanghi, che ha promosso una petizione che ha superato le 550 firme. Ha aderito il mondo del volontariato ecologista, le associazioni di categoria, le forze politiche di Portomaggiore e Argenta e tanti privati preoccupati dall’evoluzione della situazione. L’azienda costruttrice ha già investito un milione di euro, tra il progetto e il terreno individuato e non ha nessuna intenzione di recedere.

Se avesse l’ok dalla Regione, lo stabilimento potrebbe aprire i battenti verso la fine dell’anno. L’investimento è ingente, sarebbe ammortizzato nel giro di due anni, ma non è ancora detta l’ultima parola. Sul progetto si è finalmente mossa la capogruppo Pd e consigliera regionale ferrarese Marcella Zappaterra: "Il governo fermi le autorizzazioni per impianti come questo. Residenti, Comuni ed enti locali chiedono uno stop. Il progetto per l’impianto di depurazione dei fanghi che dovrebbe sorgere a Portoverrara, nel Comune di Portomaggiore e a poca distanza da Bando, in quello di Argenta, va sospeso". Zappaterra interviene con un atto formale, depositato in Regione, a distanza di quattro anni da una prima interrogazione dedicata al progetto presentato da un’azienda di Crevalcore per un impianto di depurazione di fanghi civili da cui ottenere materiale fertilizzante.

"Siamo preoccupati. La Regione non ha alcun potere interdittivo in merito, ma con questa interrogazione chiedo alla Giunta di farsi carico di sollecitare il Governo a sospendere l’autorizzazione per questo come per tutti gli altri impianti in attesa di ulteriori approfondimenti – afferma la capogruppo Pd in Regione – Da un lato la preoccupazione è per la sostenibilità sul piano del traffico e della viabilità. Nella stagione di maggiore attività, si prevedono tra i 3,5 e i 4 autocarri all’ora, su una rete viaria già fortemente sollecitata da mezzi pesanti al servizio del territorio agricolo, e si attraversano centri abitati. In più – aggiunge Zappaterra – c’è il tema, per nulla banale, dell’odore. Nel vicino comune di Ostellato, l’attività di un impianto analogo è stata sospesa da sindaco e Arpae per le emissioni odorigene".

Franco Vanini