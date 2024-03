Impianto lavorazione fanghi. Il ’no’ unanime dei Comuni

Netto ’no’ del Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie all’impianto di produzione di fertilizzanti ricavati dal trattamento dei fanghi. L’organo intercomunale ha infatti approvato all’unanimità l’ordine del giorno che, di fatto, chiede a Regione e governo di bloccare l’iter autorizzativo (attivitato l’iter per la Valutazione di impatto ambientale). Le eccezioni che vengono riportate nel documento firmato all’unanimità da tutte le forze politiche, riguardano sostanzialmente "un’attività industriale che sorgerebbe in un territorio agricolo in contrasto con gli strumenti di pianificazione locale – scrivono nell’ordine del girono approvato – un impianto, in sostanza, che andrebbe a incidere in maniera fortemente negativa sulla viabilità locale e sulla qualità e salubrità della vita dei residenti dei centri abitati limitrofi". Alla luce di queste evidenziazioni, nel documento si chiede alla Regione "di intervenire sul procediemtno in corso di Via, tenendo in consideraione le forti conseguenze negative e una necessaria revisione normativa". Mentre al governo si chiede "di sospendere le autorizzazione per questa tipolgia di impianti in attesa di approfondimenti tecnici su tutto il ciclo di produzione dei fanghi, per evitare ogni aspetto dannoso e nocivo sulla salute delle persone e per la salvaguardia di flora e fauna". Infine alle istituzioni europee viene chiesto "una necessaria revisione normativa per quanto di competenza".

Il progetto. All’inizio del documento dell’Unione, viene descritto l’impianto così come proposto dalla società che intende realizzarlo, con localizzazione in via Portoni Bandissolo, prevedendo la riquliaifcazione di corte colonica FienilNuovo. L’obiettivo della società Centro agricoltura ambiente Giorgio Nicoli è lal realizzare di uno stabilimento capace di produrre fertilizzanti per uso agricolo mediante riciclo di fanghi da depurazione per un quantitativo pari a 60mila tonnellate all’anno, soggetti alle verifiche e controlli ambientali di legge, a cui sono aggiunti correttivi chimici al fine di ottenere 78mila tonnellate all’anno di prodotto finito, a servizio di una superficie dichiarata di 2.500 ettari di campi agricoli. Non solo, quello che viene sottolineato dall’Unione dei Comuni è che la provenienza dei fanghi in entrata all’impianto può essere l’intero territorio italiano tenuto conto che l’ambito di provenienza dei fanghi di depurazione che afferiranno all’impianto potrà essere sia regionale che extraregionale e che il progetto prevede, in sintesi, la presenza di opificio per attività di ricevimento materia prime e trasformazione dei fanghi in fertilizzanti, e sili di immagazzinamento

e stoccaggio".