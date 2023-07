Impianto lavorazione fanghi Il progetto arriva in Regione

Il fuoco di interdizione per impedire l’insediamento di un impianto di produzione di fertilizzanti da fanghi da depurazione a Portoverrara non arriva più soltanto a livello locale e provinciale, ora anche a livello regionale. Il progetto in questo periodo è sul tavolo della Regione per cercare di ottenere il Via, valutazione di impatto ambientale, l’ultima tappa per l’autorizzazione a costruire. Con un’interrogazione alla presidente della Regione Emilia-Romagna e alla Giunta, il capogruppo di Rete Civica - Progetto Emilia-Romagna Marco Mastacchi (nella foto) evidenzia i potenziali rischi che possono derivare per la salute dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente dal progetto. Rimarca fortemente il principio comunitario di precauzione per quanto riguarda la salute pubblica, la viabilità urbana ed extraurbana, la salvaguardia dei campi agricoli, delle produzioni, e dell’ambiente e chiede di vagliare attentamente il progetto. "Ci si propone – evidenzia l’esponente di Rete Civica – di realizzare uno stabilimento capace di produrre fertilizzanti per uso agricolo mediante riciclo di fanghi da depurazione per un quantitativo pari a 60.000 tonanno, con un ambito territoriale che comprenderebbe la provincia di Ferrara in primis, per estendersi anche su Bologna e Ravenna. Si prevede di utilizzare i fanghi provenienti da depuratori comunali che trattano acque reflue urbane e da industrie agroalimentari, indicando tra gli obiettivi da perseguire il recupero dei rifiuti e il conseguente riutilizzo degli stessi nel rispetto dell’ambiente. Sono però numerose le abitazioni civili e gli edifici con attività ubicati entro i 1.000 metri e che potrebbero in vario modo risentire delle lavorazioni. Nella nostra Regione già l’impianto di Ostellato è stato oggetto di provvedimenti cautelarirestrittivi in tal senso. Inoltre lo spandimento senza controlli di fanghi, provenienti dai depuratori civili e dalle lavorazioni industriali ammesse, ha già provocato in altri casi l’inquinamento dei campi agricoli e della falda acquifera". Insomma, gli obiettivi di riduzione dei rifiuti speciali non devono avvenire a discapito della salute dei cittadini e della salvaguardia dell’ambiente, e le filiere di recupero devono tenere in considerazione pienamente la trasversalità di tutte le azioni.

E aggiunge: "Sul territorio di Portomaggiore-Argenta-Ostellato la preoccupazione dei cittadini ha portato a costituirsi il Coordinamento NoFanghi, organizzazione di cittadini e associazioni, preoccupati che, soprattutto in territori pianeggianti, il rischio di contaminazioni legato ad un uso eccessivo in agricoltura di sostanze chimiche sintetiche, come ad esempio i fertilizzanti e lo smaltimento dei fanghi di depurazione e delle loro acque reflue, è più alto. Il nostro territorio è già fragile, con una subsidenza conclamata e un eventuale inquinamento preoccupa i residenti e andrebbe a minare le coltivazioni biologiche, IGP e DOP presenti sul territorio". Franco Vanini