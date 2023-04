Impianto per i fanghi, presentato il progetto

È scattato l’allarme per le comunità di Argenta e Portomaggiore: è stato ufficialmente presentato il nuovo progetto dell’impianto fanghi a Portoverrara e la Regione Emilia-Romagna sta procedendo con l’istanza di valutazione di impatto ambientale. Da tempo il Comitato, che si è costituito, invita a non abbassare la guardia sul rischio della realizzazione dell’insediamento. Adesso è il gruppo consiliare Centro Destra Civico, all’opposizione in consiglio comunale, che esprime la propria contrarietà.

"Come Centro Destra Civico – spiegano i consiglieri comunali Alex Baricordi e Elisa Cavedagna - ci siamo dichiarati immediatamente contrari alla realizzazione di questo impianto per diversi e gravi motivi: il primo è certamente quello di salvaguardare la salute delle persone che abitano i nostri paesi e la tutela dell’ambiente. Poi abbiamo rilevato diversi aspetti legati all’incremento del traffico con il passaggio di migliaia di camion sulla nostra rete viaria già in sofferenza per struttura e manutenzione, a cui farà seguito un peggioramento dei livelli di inquinamento dell’aria".

C’è poi il possibile rischio di impatto ambientale: "Tra le tante criticità – insistono - è necessario portare all’attenzione la pericolosità dell’utilizzo dei fanghi come fertilizzante sui terreni agricoli in relazione alla vulnerabilità da nitrati: la Regione Lombardia da anni vieta lo spandimento di questi prodotti, considerati pericolosissimi. Nel 2022 sono stati 164 i territori lombardi oggetto di divieto. Abbiamo pertanto già presentato con largo anticipo in Regione e presso Arpa le pre-osservazioni all’impianto. Dopo il deposito dei documenti integrativi, che completeranno il progetto, presenteremo le osservazioni ufficiali tramite il portale regionale". E concludono: "Questa non è una battaglia di una parte politica, ma una lotta di un intero territorio per salvaguardare la nostra salute. Per questo, come Centro Destra Civico, non faremo azioni singole o isolate ma sosterremo con forza e perseveranza il prezioso lavoro costruito dal Coordinamento No Fanghi e le iniziative di mobilitazione permanente che sta preparando per le prossime settimane".

Franco Vanini