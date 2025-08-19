Impianto sportivo, si valuta l’affidamento in gestione

C’è una commissione di gara per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo comunale di Vigarano Mainarda. Lo indica una determina del 14 agosto. Un’iniziativa che punta "a valorizzare – si legge - il patrimonio sportivo del territorio". La decisione di affidare la gestione a terzi, come società e associazioni sportive dilettantistiche, si apprende che " è stata presa in seguito alla mancanza di risorse necessarie per una gestione diretta". Questo processo, avviato con un avviso pubblico il 23 luglio scorso, mira a "individuare un partner che sappia esaltare il ruolo dello sport come fulcro della comunità". Nuova gestione e nuove opportunità. L’affidamento, che avrà una durata iniziale di tre anni con possibilità di rinnovo per ulteriori tre, prevede un canone annuo di 2.100 euro che il futuro gestore dovrà versare al Comune. Tutte le spese per le utenze, acqua, luce e gas, saranno a carico del gestore, garantendo una maggiore sostenibilità economica per l’ente pubblico. La selezione avverrà tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, un approccio che considera non solo l’aspetto finanziario, ma anche la qualità e il valore del progetto tecnico proposto. Chi valuterà le offerte? La commissione di gara appena nominata. E’ composta da tre esperti interni al Comune. La presidenza è affidata all’ingegnere Gessica Grossi, responsabile del Settore Tecnico. La commissione ha il compito di valutare le offerte sia dal punto di vista tecnico che economico. La sua costituzione è avvenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Un futuro all’insegna dello sport. Il coinvolgimento di società e associazioni sportive dilettantistiche sottolinea "l’importanza di affidare l’impianto a chi vive e promuove lo sport quotidianamente" si legge (nella foto, Davide Bergamini).

Claudia Fortini