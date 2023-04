Impiegati commerciali che guardano all’estero

B&B Silo Systems, azienda con sede a San Giovanni di Ostellato, progetta e realizza impianti di stoccaggio, trasporto, dosaggio ed automazione delle materie prime, ricerca personale per due ambiti. L’azienda è alla ricerca di un impiegato tecnico commerciale per ampliamento portfolio clienti estero. Sono richieste esperienza, conoscenza fluente della lingua inglese, ottime capacità relazionali e buona presenza, disponibilità a viaggi e trasferte per visite ai clienti. Si cerca un’impiegata commerciale per ampliamento portfolio clienti russo. In questo caso esperienza nella mansione, conoscenza fluente della lingua russa, ottime capacità relazionali e buona presenza, disponibilità a viaggi e trasferte per visite ai clienti. La B&B Silo Systems si rivolge all’industrie dei settori alimentare, chimico, cosmetico e farmaceutico.