Impiegato elettrotecnico per gli impianti di bonifica

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara è alla ricerca di un impiegato, ambosessi, specificamente come direttivo tecnico e con attitudini in campo elettrotecnico industriale, per l’inserimento nell’organico del settore impianti e telecontrollo. L’attività è da svolgersi nell’ufficio tecnico e nell’ambito degli impianti di bonifica del territorio di Ferrara, all’interno del comprensorio di competenza. La sede di lavoro sarà nel Comune di Ferrara. Le mansioni principali che dovrà svolgere l’impiegato saranno diverse e specifiche come quella della progettazione, esecuzione e gestione di impianti elettromeccanici. Oltre capacità d’interpretazione di schemi elettrici e di comprensione dei manuali tecnici anche in lingua inglese. Esercizio degli impianti di sollevamento. L’inquadramento contrattuale sarà a tempo indeterminato, con un orario di lavoro full-time.