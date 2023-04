"Importante impegno durante i grandi eventi organizzati in città"

La festa della polizia è, come sempre, l’occasione per i ringraziamenti e per i riconoscimenti agli agenti che si sono distinti in servizio. "Intendo rivolgere – ha detto il questore Salvatore Calabrese dal palco del teatro Nuovo – il mio più sincero ringraziamento alle donne e agli uomini di tutte le articolazioni e specialità della polizia di Stato di questa provincia, che ogni giorno, ogni notte, adempiono al proprio servizio con responsabilità, passione e sacrificio. Li ringrazio per l’impegno e la dedizione che, a tutti i livelli, hanno dimostrato, facendo sempre il proprio dovere con abnegazione e professionalità, per rispondere ai bisogni della collettività. Ringrazio inoltre tutto il personale dell’amministrazione civile dell’Interno per il prezioso e insostituibile lavoro svolto con altrettanta abnegazione e serietà professionale. Un grazie va alle organizzazioni sindacali della polizia di Stato e dell’amministrazione civile dell’Interno, per il prezioso contributo fornito. Un sentito ringraziamento – ha concluso – alla sezione dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Ferrara e al suo presidente, indispensabile collante tra passato, presente e futuro". Nell’ambito della cerimonia, Calabrese ha inoltre ricordato l’impegno per "garantire il sereno e ordinato svolgimento dei numerosi e partecipati eventi ospitati in città". Nel 2022 sono stati effettuati 407 servizi di ordine e sicurezza pubblica per altrettante manifestazioni, di cui 81 sportive. Il pensiero del questore è poi andato al prefetto Rinaldo Argentieri, la cui azione di coordinamento "è stata determinante per individuare, durante le manifestazioni pubbliche più rilevanti, il corretto approccio attraverso il dialogo istituzionale e l’unità di intenti sul piano strategico, condivisa con i rappresentanti delle istituzioni locali e le altre forze di polizia".