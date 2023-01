"Importante ricordare per non sbagliare più"

CENTO

Con "Siate farfalle che volano sopra il filo spinato" il Comune di Cento ha celebrato ieri in consiglio comunale la Giornata della memoria. Con la cura e la bella voce di Alessandro Ramin e quella di Maurizia Cristofori ci sono state letture di testi in occasione dell’anniversario della liberazione del campo di Auschwitz. "E’ importante celebrare questa giornata cercando di coglierne il senso e senza correre il rischio di svuotarle di senso o farle solo diventare una routine – ha detto il sindaco Edoardo Accorsi – vanno vissute davvero per quello che sono. Interroghiamoci insieme su ciò che facciamo come amministratori, politici e cittadini nel celebrare queste giornate nel nostro impegno quotidiano. Questo giorno ci ricorda quello che è stato e ci impone una riflessione a non fare più gli errori fatti nel passato per rispettare le vittime, onorarne la memoria e imporci una riflessione su quelle che oggi sono ancora le shoah della nostra storia, per mano dell’uomo. Riempiamo queste giornate di un senso e di azioni anche per i giorni a venire". Toccante il ricordo di Alesssandro Guaraldi, consigliere di Fratelli d’Italia, sulla deportazione del nonno a Furstenberg e Dachau rimasto poi un anno in Germania a cercare i dispersi. "Ero giovane. Se potessi tornare indietro ascolterei ancor di più le sue parole e i racconti per poterli riportare – ha detto – chi non può ascoltare oggi le parole di chi ha subito questi orrori non potrà portare a casa quel sentimento".