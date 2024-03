"Impossibile prenotare visite"

"Vi è impossibilità di prenotare visite mediche mutuabili, dovendo ricorrere alla costosa libera professione". E’ la denuncia oggi che arriva da Marco Gallerani del Comitato Cittadini in Soccorso al Pronto Soccorso di Cento che punta il dito verso l’amministrazione comunale. "Una tragica realtà alla quale si aggiungono i silenzi irresponsabili del Sindaco Accorsi, dell’assessore preposto Pedaci e del Presidente Pettazzoni della "Commissione Ospedale" – dice - e dell’intera Ausl Ferrara. Una situazione intollerabile che merita i necessari chiarimenti e le concrete soluzioni". E guarda Cento. "Dal covid non è più possibile prenotare visite al Cup dell’Ospedale e ci sono visite ed esami che non si riescono più a fare a Cento come Oculistica, Dermatologia, Otorino, Neurologia, Pneumologia, Cardiologia, Andrologia, Fisiatria, Diabetologia, Ginecologia, Allergologia".