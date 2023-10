"Impossibile trovare parcheggi in zona Piangipane"

Caro Carlino,

ormai trovare un parcheggio nella zona Piangipane Corso Isonzo è diventato più difficile che realizzare un terno secco al lotto. Sono in corso i lavori di parziale rifacimento della rotonda di Corso Isonzo e dell’inizio delle adiacenti vie Piangipane-Ripagrande. Lavori interminabili, procedono a passo di lumaca da oltre un anno solo per fare cinquanta metri di strada e una mezza rotonda, e non stiamo certo parlando di realizzare la Salerno - Reggio Calabria nè della metro C di Roma! E’ di questi giorni una nuova, l’ennesima, chiusura di via Piangipane per scavi mentre sono in procinto di iniziarne di nuovi direttamente sul controviale di Corso Isonzo, a 50 metri di distanza. Basta, non se ne può più! Disagi su disagi. Per carità, i lavori prima o poi finiranno ma la realizzazione dell’opera è anche assurda! Sono stati tolti nel complesso una cinquantina di parcheggi in una zona che già prima ne era carente.

Direttore, non le sto a raccontare delle giornate in cui gioca la Spal. Un’ora e mezza di partita per almeno dieci di puro delirio, tra viabilità modificata, strade inaccessibili e varchi di sicurezza. Qui non parliamo di disagio ma di sospensione della libertà. Grazie per la pubblicazione,

R. d. L.