"Imposta di soggiorno, visione miope. Così si danneggiano gli esercenti"

"Il bilancio proposto non fa che confermare la visione miope di questa amministrazione: a chi chiede politiche per i giovani, la giunta Baldini risponde eliminando le agevolazioni Imu per il comodato d’uso gratuito tra parenti, misura che per sua natura si prestava maggiormente a essere un aiuto per le nuove generazioni". Traccia una linea sul bilancio futuro, ma anche dell’anno passato, il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale ad Argenta, Nicola Fanini.

E aggiunge: "Ciliegina sulla torta: la creazione dell’imposta di soggiorno la quale, incontrando una giustificata e prevedibile contrarietà della stragrande maggioranza degli esercenti di attività di alloggio, non tiene conto di quei tanti casi di cui sarebbe auspicabile prevedere un’esenzione, come per esempio le persone che frequentano il territorio per motivi di salute e le cui famiglie magari decidono di sostare in un esercizio nell’Argentano". Una considerazione poi sull’avvio del cantiere della statale 16: "E’ un’opera di fondamentale importanza per il nostro territorio e l’impulso che è stato dato dal Governo Meloni per la prosecuzione, chiarisce quanto l’esecutivo sia attento alle nostre zone. Vogliamo però, come opposizione, mantenere un dialogo con coloro che vorrebbero una revisione dell’opera".

Le ultime battute poi il consigliere le lascia per le festività passate e la situazione Campotto: "Abbiamo appena passato le feste, anche se ad Argenta capoluogo si è notato poco, viste le ben poche luminarie. La fortuna del nostro territorio è rappresentata dalle centinaia di volontari che caratterizzano anche le nostre frazioni, basti vedere lo splendore di Consandolo o Boccaleone". Campotto poi, merita un capitolo a sé. "Per settimane ci è stata segnalata una latitanza da parte del sindaco e della giunta. Una cosa inconcepibile per l’abitato più fragile in questo momento. Qui è fondamentale la presenza assidua dell’istituzione comunale, e andando più in alto è necessario un impegno profondo da parte della Regione, per i lavori lungo l’Idice".

Franco Vanini