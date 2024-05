Imprenditoria femminile in tre Comuni. Ecco il bando per promuoverla nella zona Il bando per favorire l’imprenditoria femminile nei settori ad alta potenzialità di sviluppo è aperto fino al 11 maggio nei Comuni di Codigoro, Mesola e Goro, provincia di Ferrara. L'iniziativa mira a creare un ambiente favorevole e promuovere la conciliazione tra lavoro e vita per le imprenditrici.