Imprenditoria femminile, le storie di successo

Una serata dedicata all’imprenditoria femminile tra sfide, sviluppo economico e opportunità. E’ "Impresa: sostantivo femminile", in programma venerdì 22 marzo alle 17.30 in sala consiliare. Sarà un’opportunità importante per connettersi, condividere esperienze e conoscere i progetti e le iniziative confrontandosi su criticità, obiettivi e sviluppi. E’ un’iniziativa che si inscrive nel solco degli appuntamenti dedicati alle donne del mese di marzo con un incontro sull’ imprenditoria femminile. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale di Portomaggiore, è pensato per riunire donne imprenditrici, leader e professioniste del territorio. Parteciperanno all’iniziativa le imprenditrici del territorio esponenti delle diverse associazioni di categoria: Simona Salustro per Ascom – Confcommercio, imprenditrice Cinepark Srl, Elisa Tani, titolare de La Piadineria per CNA, Caterina Ulivi titolare di Nails e Beauty di Caterina Ulivi per Confartigianato, Maria Masieri del Forno Masieri per Confesercenti, Miriam Malacarne dell’azienda agricola Belli Rosetta per CIA, Monia Dalla Libera per l’azienda agricola Michele Fioresi e Monia Dalla Libera per Coldiretti, Patrizia Gardellini, azienda agricola Gardellini Patrizia per Confagricoltura. "Le aziende a conduzione femminile rappresentano, sempre più, una bella e solida realtà nel panorama imprenditoriale del commercio, artigianato ed agricoltura, locale e nazionale, con un costante aumento delle attività negli ultimi anni – sono le parole dell’assessore alle Attività Produttive Enrico Belletti – Il valore aggiunto portato dalle donne impegnate in un’impresa è tangibile ed irrinunciabile".

f.v.