Imprenditrice con il reddito di cittadinanza

Aveva percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per quasi un anno. Ed è così scattata la denuncia per la titolare di una impresa individuale di commercio di rottami che, senza averne titolo, aveva incassato il sussidio per un ammontare di circa 4mila euro. A scoprirlo sono stati i carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi, al termine di indagini e approfondimenti necessari. Indagini che erano state avviate nel mese di febbraio scorso, quando un militare della stessa Stazione di Lido degli Estensi che era libero dal servizio, aveva notato un furgone impiegato per la raccolta di materiali ferrosi aggirarsi per la località balneare comacchiese. Un fatto che lo ha insospettito, al punto che il carabinieri ha effettuato ulteriori approfondimenti per verificare a chi appartenesse il mezzo.

Innanzitutto ha annotato la targa del furgone che ha consentito di risalire alla titolare di una piccola azienda individuale con sede a Mesola: si tratta di una donna residente nel Rodigino. Individuato a chi apparteneva il veicolo per il trasporto di materiale metallico, sono scattate ulteriori verifiche dalle quali è emersa una particolare situazione. Infatti, la titolare dell’impresa aveva percepito il reddito di cittadinanza dal giugno 2020 all’aprile 2021, per un ammontare di 4.000 euro circa, senza averne tuttavia alcun titolo. Come è stato possibile? Dagli approfondimenti è emerso che la donna aveva reso false dichiarazioni all’Inps: nello specifico, aveva dichiarato di aver risieduto in Italia continuativamente da almeno due anni; la sede aziendale risultava inesistente e la donna era stata cancellata per irreperibilità dall’anagrafe del Comune di Mesola ove aveva risieduto. Invece, da quanto emerso, la donna lavorava e aveva architettato un ‘trucco’ per incassare il sussidio.

Tutti gli elementi raccolti, hanno condotto gli uomini dell’Arma della Stazione di Lido degli Estensi ad assumere provvedimenti nei confronti della titolare dell’azienda: i militari, infatti, l’hanno denunciata alla Procura della Repubblica di Ferrara per indebito percepimento del reddito di cittadinanza, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Determinante per scoprire il ‘trucco’ sono state le indagini messe in campo dai carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi, imbeccati da un loro collega che ha avuto conferma dei sospetti riguardo il veicolo per il commercio di rottami ferrosi che transitava nella stessa località.

Valerio Franzoni