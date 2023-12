Impresa di coraggio. Stelle di Natale: è boom: "Dopo l’alluvione i fiori della speranza"

Sarà un Natale di ripresa anche per lei, Daniela Marchetti dal 2008 in un mondo di piante e fiori. "Ho aperto il primo negozio nel 2008 a Malborghetto di Boara, la scintilla è stata la mia passione". Ripresa che ha il colore rosso vivo delle stelle di Natale che già in questi giorni vanno a ruba. Varca la soglia del vivaio chi vuole chiudere per tempo la partita dei regali. Perché poi all’ultimo minuto rischi di trovare il cartello, "tutto esaurito". E in extremis finisci per comprare il regalo che nessuno si augura.

"Sì, siamo ripartiti dopo quella mazzata", racconta la proprietaria di Il Borgo in Fiore azienda agricola che si affaccia su via Pomposa 304, attività che porta avanti con il marito Andrea Gatti. Azienda finita sulle pagine dei giornali nei giorni bui dell’alluvione e soprattutto finita sott’acqua, quasi 80 centimetri, che hanno allagato i vivai, le serre, le celle frigorifere, i sogni di Daniela. "Tre giorni d’inferno – ricorda l’imprenditrice con il pollice verde –. Abbiamo perso tutto, tutti i nostri sacrifici sono finiti sul fondo di quella marea scura". Ma da quelle parti, oltre le serre di via Pomposa, sono abituati a rimboccarsi le maniche. "Era l’11 maggio del 2023, ci è crollato il mondo addosso. Ma ci siamo subito dati da fare con l’unico aiuto della nostra associazione, Confagricoltura, che ha raccolto un po’ di fondi all’interno dell’organizzazione per darci una mano. Per il resto, negli annunci e nelle promesse del post alluvione, qui nulla è arrivato".

Entra un cliente, vede quel mare di stelle, ne compra due. Sempre meglio abbondare, un regalo da mettere sul balcone a spezzare il grigio imperante di questi giorni. "Abbiamo clienti fedeli – racconta – ci sono stati vicini, adesso sta andando bene. Anche se quando penso a quei giorni, al rischio che se viene una forte ondata di maltempo possiamo ancora trovarci nella stessa situazione mi vengono i brividi". Già, perché in quei giorni d’acqua ne è caduta tanta, ma pare che la colpa sia da imputare al canale Scorsuro, che è tracimato. "Il consorzio di bonifica è intervenuto – prosegue –, ma la situazione dal punto di vista idraulico, della sicurezza del territorio è rimasta la stessa. I problemi non sono stati risolti". Il lago era arrivato a lambire oltre la metà dei pali dell’illuminazione. Anche il sindaco fece una telefonata, per rincuorarli, per dimostrare la vicinanza del Comune. "Vendiamo le stelle di Natale che arrivano da un produttore della nostra provincia, dalla floricoltura Boarini. Con i fiori è tornata la fiducia".