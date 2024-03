"Impresa donna, una missione. Dare forza all’universo rosa"

Impresa Donna, Confesercenti Ferrara. Durante il I° meeting che si è tenuto nei giorni scorsi, nella sede dell’associazione, Edi Govoni, coordinatrice dell’evento, ha presentato la formazione del gruppo.

Erano presenti Maria Chiara Trombetta, guida turistica, Loredana Burlacu, Casa e Bottega, Sabina Fregnani, da Crudo a cotto, Rosario Suarez, consulente turistica, Alessandra Nascetti, Le fate e gli gnomi, Camilla Rossi, bogger a Casa Camilla, Alessandra Scotti, Feshion Eventi, Edi Govoni, consulente web marketing commerciale. Il gruppo è composto da altre professioniste, Aguiari, Baraldi, Branchini, Melotti, Perego, Vandini. Il filo conduttore dell’evento è racchiuso nel titolo ‘Pragmaticità ed emozioni’. Angela Travagli, assessore del Comune di Ferrara, ha sottolineato i cambiamenti commerciali e di rapporto verso il lavoro, valutati oggi come elementi esperienziali che permettano di vivere in equilibrio. Felletti, consigliera di parità della regione Emilia Romagna, si è focalizzata sull’importanza di formare ed informare le donne nel mantenere alta l’attenzione verso forme di violenza che possono assumere aspetti fisici, economici, psicologici. Felletti ha presentato il progetto Viva Vittoria, a cui il gruppo Impresa Donna Confesercenti partecipa. Govoni, responsabile di filiale “Ali lavoro” presenta lo strumento “Buono pasto” come strumento di welfare. Edi Govoni ha preso la parola: "Impresa Donna ha come obiettivo di rappresentare il maggior numero di settori commerciali. Altro aspetto è quello di avere rappresentanze da tutti i comuni della provincia di Ferrara, perché dall’Alto ferrarese al Delta le sfumature possono essere molteplici. Un ringraziamento alle professioniste che sostengono questo percorso e alla dirigenza provinciale di Confesercenti, il direttore Osti e il presidente Scolamacchia".