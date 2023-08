A Ferrara l’impresa delle donne: settimana corta, orari flessibili e palestra

Ferrara, 30 agosto 2023 – Dal bonus mamma (detrazioni ad hoc per le imprese), una delle principali novità del pacchetto-famiglia per incentivare l’assunzione delle donne e, in particolare, delle neo-mamme, alla creazione di un fondo ad hoc per agevolare la creazione di asili nido nelle imprese o all’interno di distretti produttivi. E ancora. Fisco più leggero per chi ha tanti figli. Per la premier Giorgia Meloni il contrasto al crollo delle nascite è una priorità della manovra.

Donne e mamme, quindi. Una capitolo cruciale per il governo ed anche per Riccardo Barbieri, imprenditore alla guida di Global Cosmesi, impresa iscritta alla Cna che si trova in via Cento a Vigarano Mainarda. Sono 16 le dipendenti, un bell’esercito rosa che secondo il titolare porta un valore aggiunto anche alla crescita dell’azienda.

Sono un bel po’. Che cosa fa la vostra azienda?

"Da oltre 15 anni produciamo cosmetici, prodotti naturali grazie alla collaborazione con centri di ricerca dell’università di Ferrara e di laboratori accreditati. E’ questo il biglietto da visita di Global Cosmesi, impresa che ha conquistato mercati nazionali e che ha fatto il balzo anche oltre confine. Lavoriamo certo per grandi marchi ma abbiamo creato anche linee nostre che ci stanno dando gradi soddisfazioni"

La vostra nascita?

"Da un’idea di mio padre, che si era specializzato come chimico e che per anni aveva lavorato per un’azienda che produce liquori, nel settore della distillazione"

Poi è arrivato lei

"Sì, mi sono laureato all’università di Ferrara e così ho preso il timone dell’azienda. Mi piace, è il mio mondo"

Con tutte quelle donne

"Abbiamo studiato già da qualche anno orari di lavoro flessibili. Proprio per andare incontro alle esigenze di chi è madre, di chi porta avanti una famiglia, dei figli"

Orari flessibili, cosa intende?

"Facciamo comunque 40 ore alla settimana, ma anche insieme ai dipendenti che hanno accolto con favore la proposta allunghiamo l’orario dei primi quattro giorni per poter fare così solo la mattinata del venerdì. In questo modo le nostre dipendenti escono alle 12 di venerdì ed hanno un fine settimana lungo a disposizione. Per svolgere i piccoli e grandi compiti che comporta avere una famiglia ed anche per loro stesse. Una programmazione che alla fine va incontro alle loro esigenze ed anche a quelle dell’azienda. I primi quattro giorni della settimana sono più cruciali, in un certo senso più produttivi. Ormai il venerdì l’economia, nel nostro paese, il pomeriggio diciamo così rallenta. Meglio concentrarsi allora in quei giorni e dare così un po’ di tempo libero in più a mogli e mamme"

Il Covid ha cambiato un po’ le cose?

"Sì, prima avevamo creato uno spazio per fare yoga e per il fitness. Era una palestra, un luogo per rilassarsi in azienda, per rigenerarsi. Abbiamo dovuto fermare tutto, ma presto ripartiremo. Per le dipendenti trovare una palestrina in azienda è una bella comodità. Abitano soprattutto in questa zona, era un’occasione per ritemprarsi dal lavoro".