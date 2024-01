Imprese agricole, utilizzati tutti i contributi messi a disposizione

È stata utilizzata l’intera dotazione di risorse messe a disposizione delle cooperative di servizi alle imprese agricole del territorio da parte del Comune di Copparo. Ad ottobre scorso la convenzione con Capa Medio Ferrarese, Cooperativa orto - frutticola copparese Cesta e Capa Cologna è stata rinnovata anticipatamente per integrazioni in termini di contenuti e di fondi, con l’implementazione della dotazione da 10mila a 25mila euro, per sostenere fattivamente l’agricoltura in un momento di crisi particolarmente aspro e difficile. Dagli incontri con le associazioni di categoria sono emerse specifiche priorità e sono state aggiunte alle azioni già oggetto di convenzione anche la possibilità di utilizzare le risorse per abbattimento dei costi per lo smaltimento dei rifiuti agricoli, operazione complessa e onerosa per le aziende. Il plafond è stato completamente impiegato a copertura dell’85% della spesa per la taratura delle attrezzature per trattamenti di difesa e di diserbo e dell’89% dei costi per lo smaltimento dei rifiuti per i soci 321 complessivi delle cooperative. Constatata l’utilità, la fattibilità pratica e la rapida operatività degli interventi finanziabili, l’intento dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Fabrizio Pagnoni, è dunque quella di proseguire nella collaborazione con le realtà del Primo Settore, che rappresenta un pilastro del territorio copparese e che necessità di massima vicinanza e sostegno a fronte delle difficoltà di questo periodo. Un aiuto importante, dunque, quello rivolto alle aziende del territorio che hanno potuto contare su risorse utili per abbattere i costi di onerose attività.