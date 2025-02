Imprese al femminile: "Donne nelle aziende, ancora troppi ostacoli"

Ha fatto il pieno il convegno ‘Imprenditoria femminile: strumenti, opportunità ed etica finanziaria’ svoltosi giovedì nell’ambito del Giro d’Italia delle donne che fanno impresa, su iniziativa del Comitato imprenditoria femminile della Camera di commercio di Ferrara Ravenna con il supporto di Unioncamere: oltre 140 le imprenditrici e le aspiranti imprenditrici presenti nella sala conferenze in largo Castello, che hanno avuto modo di toccare per mano i progetti e gli strumenti, anche governativi, a sostegno della crescita e della competitività delle imprese femminili. Il Giro d’Italia delle donne che fanno impresa è inserito all’interno del Piano nazionale imprenditoria femminile, gestito da Invitalia, per conto del ministero delle Imprese e del Made in Italy con risorse del Pnrr. I lavori, moderati dalla presidente del comitato Imprenditoria femminile di Ravenna, Antonella Bandoli, hanno preso il via dopo i saluti istituzionali del vice presidente della Camera di commercio, Paolo Govoni, del prefetto Massimo Marchesiello, e delle consigliere provinciali di parità, Annalisa Felletti e Carmelina Fierro. Dopo una panoramica sull’evoluzione del sistema imprenditoriale femminile nazionale e locale a cura di Silvia Petrone dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne, Tiziana Pompei, vice segretario generale di Unioncamere, ha illustrato le numerose iniziative che il sistema camerale mette in campo per sostenere l’ingresso e la partecipazione femminile al mondo del lavoro e dell’impresa.

È toccato poi a Piero Alù di Innexta illustrare i più recenti strumenti finanziari dedicati alle donne imprenditrici mentre Gisella Ferri, vice presidente del Comitato, ha coordinato le testimonianze di due imprese femminili di successo, quelle di Caterina Paparella e Stefania Malavolti. Ha chiuso i lavori Mauro Giannattasio, segretario generale della Camera di commercio. "La maggiore partecipazione delle donne alla vita produttiva, attraverso l’impresa – ha evidenziato Govoni – è una risorsa irrinunciabile per rilanciare la crescita dei territori e avvicinarci agli standard europei. Purtroppo – ha proseguito – sono ancora molti gli ostacoli che limitano le donne nell’esprimere appieno la propria creatività e professionalità nel mondo del lavoro. Non c’è dubbio che nelle iniziative che si stanno discutendo per sostenere la crescita, una grande attenzione vada posta a tutti quegli strumenti, innanzitutto di welfare ma anche di tipo finanziario, che possono facilitare l’impegno delle donne nelle attività economiche. La Camera di commercio ha investito in questa direzione e continuerà a farlo, sia mantenendo accesi i fari sul fenomeno, sia sostenendo il lavoro del nostro Comitato".

"La tenacia nelle avversità – ha sottolineato Bandoli – è una caratteristica delle donne e le imprenditrici ferraresi e ravennati, alle prese con una crisi che non sembra attenuarsi, ne sono una ulteriore riprova. Nelle difficoltà congiunturali che stiamo attraversando, infatti, un dato positivo arriva proprio dal mondo dell’imprenditoria femminile, che si conferma una delle componenti più dinamiche del sistema economico locale. Le nostre imprenditrici – ha aggiunto – lottano ogni giorno e il Comitato è al loro fianco per accompagnarle nel percorso di qualificazione, innovazione, ricerca di nuovi mercati. Soprattutto, formuliamo proposte affinché sia più semplice fare impresa nella convinzione che potremo agganciare la ripresa se sarà riconosciuto e valorizzato l’impegno delle donne impegnate in azienda, interpreti eccellenti del ‘saper fare’, dei valori della tradizione produttiva italiana, dell’unicità".