Imprese colpite dal Covid, ecco i contributi

È pubblicato il terzo bando del Comune di Copparo che, in collaborazione con la Camera di Commercio di Ferrara, soggetto gestore della procedura, stanzia ulteriori fondi per la concessione di contributi una tantum a sostegno di alcune categorie di imprese particolarmente danneggiate dall’emergenza Covid-19. Il bando sarà aperto dal 24 gennaio al 24 febbraio 2023. Potranno beneficiarne le aziende operanti nel territorio comunale copparese, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese, in attività in data antecedente il 1° gennaio 2019 e che hanno subito un calo del fatturato nei primi tre mesi del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2019.

Le risorse stanziate ammontano a 210mila euro. Il contributo per ciascuna impresa richiedente è di 2mila euro. La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale del richiedente, attraverso il sistema Webtelemaco di Infocamere. "Nello scenario attuale che non è certo roseo per tutte le attività, abbiamo deciso di proporre un terzo bando in collaborazione con la Camera di Commercio di Ferrara, mettendo a disposizione le risorse restanti del fondo Covid – spiega il sindaco di Copparo, Fabrizio Pagnoni –. Consapevoli del fatto che il nostro ente non disponga di risorse sufficienti per dare un aiuto a tutte le imprese, abbiamo scelto di destinare un sostegno a quelle realtà che partivano da una posizione di svantaggio e difficoltà a causa degli impatti dell’emergenza Covid-19 e che oggi, al pari delle altre, soffrono tutte le problematiche derivanti dai rincari energetici e dall’aumento dei tassi per fidi e mutui bancari a causa della crisi".

Il bando, nell’impostazione, ricalca quelli precedentemente proposti, con condizioni semplici per i partecipanti e con un modello che consente la possibilità da parte delle imprese di delegare al proprio commercialista la presentazione della domanda, in maniera tale che l’attività non venga in alcun modo ingolfata. Il bando, tra l’altro, è stato condiviso con le associazioni di categoria: "Quando le abbiamo convocate per l’appuntamento di presentazione del progetto ‘Rigenera Copparo 01’ loro dedicato – conferma il primo cittadino -, abbiamo colto l’occasione per preannunciare questo terzo bando e in seguito ci sono pervenute richieste di delucidazioni. Tra l’altro, la partnership con la Camera di Commercio di Ferrara richiede la condivisione con le associazioni di categoria".

Valerio Franzoni