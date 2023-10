Imprese e banche. Al Bachelet è tempo di educazione finanziaria

E’ l’ora dell’educazione finanziaria, sesta edizione del mese dell’educazione finanziaria. Appuntamento lunedì 2 ottobre dalle 10,30 alle 12,30 nell’aula magna dell’istituto scolastico superiore Bachelet, guidato dalla preside Emilia Dimitri (nella foto), in via Monsignor Ruggero Bovelli 713. Il titolo dell’incontro è ’l’Impresa e la banca’ con riferimento a valutazione del merito creditizio, presentazione dell’impresa, business model canvas e business plan, finanziamento bancario, tipologie, fondi e garanzie pubbliche. Sarà un’occasione per riflettere su questioni del mondo economico e finanziario che stanno caratterizzando la nostra società, strategie per lo sviluppo di un Paese e di un’impresa.