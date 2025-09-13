Imprese e idee, tempo di festival. E la sfilata di moda gioca d’anticipo

Date le previsioni, che contemplano la possibilità di pioggia nella tarda serata di oggi, è stata anticipata alle 20 la sfilata di moda. Si consiglia di seguire i canali social di Cna per info. Si terrà alle 9.30 di oggi, in piazza Trento e Trieste, l’inaugurazione del Festival delle Imprese e delle Idee, organizzato da Cna. All’inaugurazione, con la presidente di Cna Jessica Morelli e il direttore Matteo Carion, l’assessore del Comune Francesco Carità e la consigliera regionale Marcella Zappaterra. Saranno presenti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del Festival e della sfilata Fashion on The Road, che avrà luogo dalle 20.

(L’inaugurazione tra piazza Trento e Trieste e via San Romano). La giornata del festival, in piazza Tento e Trieste, sarà ricca di attività. Si potrà trovare dalla sfoglia fatta in casa al cambio gomme di un autocarro, dai nodi marinari agli involtini felici. Sarà possibile visitare la cabina di un camion e una mostra allestita con l’Unione Ciechi. L’elettricità necessaria al festival sarà fornita da un impianto fotovoltaico allestito dagli impiantisti Cna. Inoltre, si potrà partecipare a quiz e giochi. Alla sera, dalle 20, la sfilata di Moda Fashion on The Road - Quando la Moda Incontra il Cinema (tra le scuole il Copernico Carpeggiani, nella foto).

E’ organizzata da Cna Federmoda Ferrara ed Emilia-Romagna. Con la collaborazione del Music Film Festival di Ferrara e della Ferrara Film Orchestra.