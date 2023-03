Imprese e stagionalità: un seminario

‘Lavoro e stagionalità: i servizi di Ascom Confcommercio per le piccole e medie imprese’. È questo il titolo del seminario in programma oggi dalle 15.30 al bagno Panama a Porto Garibaldi (in viale dei Mille, 30). L’appuntamento è dedicato al mondo delle imprese e si colloca nel momento importante della imminente ripartenza della stagione turistica 2023. L’incontro tecnico, coordinato dal direttore generale di Ascom Confcommercio Davide Urban, vedrà gli interventi del personale e dei consulenti del lavoro e della formazione di Ascom ed Iscom e sarà l’occasione per presentare tutte le novità su contratti, formazione, lavoro, servizi. L’adesione è gratuita e semplice: basterà registrarsi inviando una e-mail a [email protected] (indicando nell’oggetto seminario 27 marzo) oppure chiamare la delegazione Ascom a Comacchio al 0533-311111.