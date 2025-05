Imprese e studenti. Torna il Career Day

Domani dalle 9.30 alle 15 torna al polo scientifico tecnologico (via Saragat, 1), il Career Day Unife, l’evento organizzato dall’Università per favorire l’incontro tra le imprese e chi studia o ha studiato a Unife. Quest’anno partecipano 74 realtà imprenditoriali del territorio, nazionali e multinazionali e Ong. Inoltre, questa edizione del Career Day vede per la prima volta la partecipazione di Art-Er, la Società consortile dell’Emilia-Romagna volta a favorire la crescita sostenibile della Regione attraverso lo sviluppo dell’innovazione e della conoscenza, l’attrattività e l’internazionalizzazione del territorio. Alle momento istituzionale con la rettrice Laura Ramaciotti, il vicesindaco Alessandro Balboni, la prorettrice Vicaria Evelina Lamma, il direttore generale di Ateneo Marco Pisano, Emiliano Mucchi, coordinatore e referente dell’iniziativa, i delegati alle attività inerenti all’orientamento in uscita dell’Ateneo estense.